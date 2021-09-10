В Брянске из горящего подъезда спасли жильца и эвакуировали троих

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянске из горящего подъезда спасли одного человека и эвакуировали трех жильцов. Пожар случился в пятницу, 10 сентября, в пятиэтажном доме на улице Брянского Фронта. Сообщение о ЧП поступило оперативного дежурного МЧС в 11.30.

На место выехали три автоцистерны, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Оказалось, что горит квартира на четвертом этаже. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

- На тушении работали два ручных пожарных ствола и два звена газодымозащитной службы, - говорят в спасательном ведомстве. - В 11.42 пожар локализовали, в 11.45 - ликвидировали.

К счастью, в огне никто не пострадал. Эксперты выяснят, что стало причиной возгорания.