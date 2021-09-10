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Происшествия10 сентября 2021 12:32

Двух брянцев осудили за смертельное избиение обидчика знакомой

Мужчины уже были судимы
Марина АНТОНОВА
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Двух брянцев, 24-летнего жителя поселка Выгоничи и 37-летнего жителя Карачева, осудили за то, что до смерти избили обидчика знакомой. Преступление совершили 2 января, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Пьяные мужчина пришли в дом жителя улицы Академика Королева в Волордарском районе Брянска. Он обидел их общую знакомую.

Гости избили хозяина. Все происходящее снимали на телефон потерпевшего. Телефон один из злоумышлоенников забрал с собой. Избитый мужчина умер на месте преступления.

- Суд приговорил одного из виновных к 10 годам 6 месяцам, другого - к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима, - говорят в областной прокуратуре. - Приговор пока не вступил в законную силу.