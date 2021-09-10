И снова запуск!

Фото: АО "Чистая планета".

Сегодня состоялось торжественное открытие Жуковской мусоросортировочной станции. Это третий производственный комплекс, который построил региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области АО «Чистая планета» в рамках реализации национального проекта «Экология» в этом году.

Открывали новый мусоросортировочный комплекс и нажимали символическую кнопку и давали команду: «Запуск!» заместитель губернатора Брянской области Владимир Реунов, врио заместителя губернатора Брянской области Николай Лучкин, генеральный директор регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Брянской области акционерного общества «Чистая планета» Владимир Чашников, исполняющий обязанности главы администрации Жуковского муниципального округа Олег Воронин, глава Жуковского муниципального округа, председатель Совета народных депутатов Жуковского муниципального округа Брянской области Владимир Латышев, председатель Брянского отделения Российского Красного Креста Алексей Воробьев.

Генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников в своем приветственном слове отметил, что строительство жуковской мусоросортировочной станции осуществлялось под строгим контролем губернатора Брянской области Александра Богомаза и его заместителя Владимира Реунова, и поблагодарил их за помощь и поддержку. Во время экскурсии, которую провел генеральный директор регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области, почетные гости узнали о проектах, которые реализует «Чистая планета» с целью формирования культуры обращения с отходами у населения, посмотрели выставку детских рисунков и поделок, и посетили не только производственный комплекс, но и бытовые помещения, где сотрудники сортировки могут переодеться, принять душ, пообедать и отдохнуть.

- Построенный нами в Жуковке в рамках реализации национального проекта «Экология» за счет собственных средств мусоросортировочный комплекс в год сможет обрабатывать 25 тысяч коммунальных отходов, которые будут

поступать на МСС из четырех районов Брянской области: Клетнянского, Дубровского, Рогнединского и Жуковского. Таким образом, новый объект по обработке ТКО охватит территорию, на которой проживают и производят коммунальные отходы около 75 тысячи жителей. Объем поступающих на Жуковскую МСС отходов из этих населенных пунктов составит 6 процентов от общего объема отходов, производимых на Брянщине. Введение в эксплуатацию новой мусоросортировочной станции позволит расширить географию реализации проекта раздельного сбора отходов в нашем регионе и установить на контейнерных площадках Клетнянского, Дубровского, Рогнединского и Жуковского районов специальные сетчатые накопители для сбора вторсырья. Это сократит примерно на 40 процентов объем захораниваемых отходов и, значит, задача, поставленная Президентом страны и губернатором области и направленная на улучшение экологического состояния окружающей среды, будет выполнена, - рассказал Владимир Чашников.

Открытие Жуковской МСС даст дополнительные рабочие места. На производственном комплексе будет трудоустроен 31 человек. Предпочтение при приеме на работу будет отдаваться местным жителям.

После того как администрация муниципального округа выделит земельный участок, АО «Чистая планета» планирует начать второй этап строительства – площадки для компостирования. Технология компостирования заключается в механико-биологической обработке органической фракции ТКО основанной на термическом обеззараживании. Данный вид обработки экологически чистый, позволяет значительно уменьшать объем захораниваемых отходов, снизить углеродный след и получить полезный товарный продукт – технический компост.