В Выгоничском районе устроивший ДТП пьяный водитель сбежал с места ЧП. Авария произошла в четверг ,9 сентября, около двух часов ночи не 3 километре дороги Брянск-Новозыбков-Кокино-Скуратово, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

18-летний парень сел за руль автомобиля ВАЗ-2102 без прав. Он ехал со стороны Кокино в сторону Скуратово. Молодой человек не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Автомобиль опрокинулся, водитель с места аварии поспешил скрыться. В опасности остались пассажиры: виновник не сообщил о произошедшем в экстренные службы.

- В ДТП черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лобной кости, очаговую контузию лобной доли, ушиб грудной клетки, травматическую пневмонию, перелом левой подвздошной кости, перелом плеча, ушиб лба, левого века, многочисленные ссадины получил 20-летний парень, - говорят в Госавтоинспекции. – 16-летняя пассажирка не пострадала.

У водителя автомобиля ВАЗ установили состояние алкогольного опьянения. В 2019 году молодого человека уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение.

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