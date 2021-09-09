В Брянске завели уголовное дело по факту смертельного ДТП в Унечском районе. Трагедия произошла 1 сентября на 1 километре автодороги Унеча-Сураж, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По предварительной версии, 22-летний водитель автомобиля «Kиа Рио» отвлекся от управления транспортным средством, в результате чего выскочил на полосу встречного движения и врезался в «ВАЗ-111» (ОКА).

- В ДТП водитель «Оки» скончался на месте, - говорят в правоохранительном ведомстве. - Специализированный отдел по расследованию ДТП Следственного управления УМВД России по Брянской области завел уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Виновнику ДТП грозит до пяти лет лишения свободы.

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