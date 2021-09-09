В Брянске за пять лет открыли 3268 мест в детских садах

В Брянске за пять лет открыли 3268 новых мест в детских садах. В 2015-м построили шесть дошкольных учреждений на 816 малышей, в 2016-м - один детский сад на 266 мест, в 2019 году - четыре детсада и одну пристройку в целом на 860 мест, в 2020-м - два детских сада и шесть пристроек на 676 мест, в 2021-м - один детский сад и две пристройки на 380 мест. Кроме того, завершается строительство детского сада на 270 мест, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Очереди для малышей от 3 до 7 лет в Брянске нет уже несколько лет. По словам начальника управления образования Ивана Потворова, после открытия детсада "Тюльпанчик", планируют ликвидировать и очередь в ясли.

Проблемы с местами для дошкольников сохраняются в микрорайнах Речной и Деснаград, на старом аэропорту и проспекте Станке Димитрова.

- При подтверждении финансирования именно на этих территориях в первую очередь будут возводиться новые детские сады, - говорят в мэрии.