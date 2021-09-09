В Брянской области изменят маршрут пригородных поездов в Комаричском направлении

В Брянской области 12 и 13 сентября изменят маршрут пригородных поездов в Комаричском направлении. Железнодорожники проведут ремонтно-путевых работ на участке Брянск-Орловский – Брянск-Льговский с 11.10 до 15.10, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций РЖД по Брянскому региону.

На время ремонта пригородные поезда №6684 Комаричи – Брянск-Орловский (отправлением в 11.09) и №6685 Брянск-Орловский – Комаричи (отправлением в 14:07) проследуют по укороченному маршруту . они не будут курсировать на участке Брянск-Орловский – Синезерки.

Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездово можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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