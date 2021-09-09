Брянской администрации придется вернуть заводу танк, установленный в сквере Морозова

Фото: Фейсбук, страница Андрея Кукатова.

Брянской администрации в течение месяца придется вернуть заводу танк, установленный в сквере Морозова . Арбитражный суд Центрального округа в Калуге (кассационная инстанция) подтвердил решение 20-го арбитражного апелляционного суда в Туле. Об этом рассказал историк Андрей Кукатов на своей страничке в «Фейсбуке».

- Скорее всего, теперь городу Брянску придется изыскивать средства в бюджете, чтобы выкупить танк, пишет пользователь соцсети. -. Или его придется возвращать.

Напомним, Танк Т-34, установленный в сквере имени Александра Морозова в Бежице, хотели вернуть в собственность 85-го ремонтного завода. Но Арбитражный суд отказался удовлетворить иск конкурсного управляющего. Машину передали Бежицкой районной администрации по договору хранения с экспонированием.

Сам завод проходил процедуру банкротства. Конкурсный управляющий потребовал вернуть все экспонаты, в том числе и танк Т-34, чтобы включить его в конкурсную массу. Но ему отказали.

В суде решили, что предметы экспонирования являются историческим наследием. Доступ к ним должны иметь все желающие. А так как территория завода и музей закрыты для посещения, танк оставили в сквере Бежицкого района.

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