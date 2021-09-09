Брянские таможенники задержали крупную партию незадекларированных подгузников. Их пытался вывести из страны мужчина, сообщают в пресс-службе Брянской таможни.

Товар предназначался для взрослых и детей. При проверки документов выяснили, что вес груза не соответствует указанному и превышает его на 830 килограмм.

- Сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о количестве грузовых мест, об их маркировке, и наименовании, весе брутто – влечет предупреждение или наложение штрафа с конфискацией товаров, -поясняют в ведомстве.

По факту завели дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки».