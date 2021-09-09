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Общество9 сентября 2021 10:27

В Брянске расширят улицу Горького от Набережной

Работы пройдут перед тем, как откроют участок улицы от новой дороги
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске расширят улицу Горького. Поручение проработать этот вопрос дал губернатор Алекснадр Богомаз. Существующая улица не справится с потоком машин после открытия второго этапа дороги-дамбы.

Основную магистраль с первого на второй Брянск обещают открыть в в ближайшие дни. Предполагаемое открытие движение 10 сентября пока сорвалось.

На втором этапе работ построят два новых моста и две кольцевые развязки, а также выход на улицу Горького в Советском районе, сообщают в пресс-службе правительства.