В Брянске расширят улицу Горького от Набережной

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске расширят улицу Горького. Поручение проработать этот вопрос дал губернатор Алекснадр Богомаз. Существующая улица не справится с потоком машин после открытия второго этапа дороги-дамбы.

Основную магистраль с первого на второй Брянск обещают открыть в в ближайшие дни. Предполагаемое открытие движение 10 сентября пока сорвалось.

На втором этапе работ построят два новых моста и две кольцевые развязки, а также выход на улицу Горького в Советском районе, сообщают в пресс-службе правительства.