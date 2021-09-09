Итоги работы лаборатории экспертизы подкарантинных материалов за 8 месяцев текущего года

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ» .

С начала текущего года в области карантина растений проведено 31120 лабораторных исследований подкарантинной продукции, подкарантинного материала. По состоянию на текущую дату при проведении лабораторных экспертиз в подкарантинной продукции обнаружено 14 видов карантинных вредных организмов в 880 случаях.

В подкарантинной продукции (салатах, перце, томатах, клубнике и персиках), поступающей из зарубежных стран (Турции, Сербии и Республики Северная Македонии), в 30 случаях были обнаружены следующие карантинные вредные организмы: западный цветочный трипс, южноамериканская томатная моль, средиземноморская плодовая муха, восточная плодожорка и калифорнийская щитовка. В семенном материале (семена кукурузы) в 3-х случаях выявлен бактериальный вилт кукурузы (происхождение семенного материала – Новая Зеландия и Австралия).

При проведении гербологической экспертизы зерна и продуктов его переработки отечественного производства выявлены семянки карантинных сорных растений горчака ползучего и семена повилики (происхождение продукции Ульяновская, Липецкая, Рязанская, Тамбовская, Волгоградская области, Республики Крым и Башкортостан) в 15-ти случаях. В огурцах свежих (происхождение Краснодарский край) выявлен западный цветочный трипс. В томатах свежих в 2-х случаях (происхождение Калужская область) выявлен вирус мозаики пепино. При лабораторном анализе цветных ловушек в 504 случаях выявлен западный цветочный трипс.

При проведении энтомологических исследований имаго, отобранных при обследовании лесных насаждений на территории Брянской и Смоленской областей, зарегистрировано 250 случаев выявления усачей рода Monochamus (усач черный еловый малый, усач черный еловый большой и усач черный сосновый). Усачи рода Monochamus являются переносчиком карантинного вредного организма – сосновой стволовой нематоды, которая вызывает массовую гибель хвойных насаждений.

В 75 случаях с начала 2021 года на территории Брянской области отмечены очаги амброзии (полыннолистной и трехраздельной) и повилики. Эти карантинные сорные растения подавляют культурные растения, иссушают и истощают почву, в результате чего резко снижается урожайность сельскохозяйственных растений. Экономический ущерб от их вредоносности очень существенный.

В настоящее время существует высокая потенциальная опасность проникновения в нашу страну новых карантинных вредителей, связанная с увеличением импорта продукции растительного происхождения. Их проникновение и дальнейшее распространение приводит к огромным финансовым затратам.

Посредством энтомологической, гербологической, микологической, бактериологической, вирусологической и фитогельминтологической экспертиз специалисты ФГБУ «Брянская МВЛ» проводят исследования на выявление и определение карантинных видов вредителей, сорняков и возбудителей болезней растений, что позволяет не только отслеживать фитосанитарную обстановку Брянской и Смоленской областей, но и не допустить ввоза и распространения карантинных вредителей и возбудителей заболеваний растений на территории нашей страны.