В Брянске 8 сентября автоинспекторы поймали 5 пьяных водителей. В городе до конца суток пройдет «рейд трезвости», сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

- Четверо из задержанных автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования, говорят в ГИБДД.

Управление автомобилем в состоянии опьянения, равно как и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Повторное подобное нарушение влечет уголовную ответственность, предусмотренную статьей 264.1 УК РФ, которая предусматривает лишение свободу на срок до двух лет.

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