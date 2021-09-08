В Брянске работника регионального управления автомобильных дорог отправили в колонию за взятку

В Брянске на 5 лет в колонию отправили работника регионального управления автомобильных дорог за получение взятку больше 1 миллион рублей. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

В суде установлено, что с июля 2019 года по октябрь 2020 года обвиняемый получал от руководителей коммерческих организаций взятки в виде песка, щебня, асфальтобетонной смеси. Указанные строительные материалы передавались за общее покровительство и попустительство коммерческим организациям при исполнении государственных контрактов. Общая сумма вознаграждения превысила 1,2 миллиона рублей.

- Виновного к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - говорят в правоохранительном ведомстве. – Также его на 5 лет лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления. Ему придется выплатить штраф в размере 2 миллионов рублей.

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