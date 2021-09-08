В Брянске предпринимателя оштрафовали за продажу контрафактного шампуня под известной маркой. Эксперты подтвердили несоответствие качества товара, сообщают в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области.

Маркировка не соответствовала оригинальной по способу нанесения и шрифту; использовали нечеткую полиграфию для маркировки продукции; расположение и взаиморасположение информационных материалов не соответствует оригинальной продукции.

- Доказательств приобретения товаров у правообладателя, а равно заключения лицензионных договоров на реализацию товаров, содержащих указанный товарный знак, ответчиком в материалы дела не представлено, - говорят в суде.

Предпринимателя оштрафовали на 25 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило

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