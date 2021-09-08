Нашедшего оружие жителя Брянска приговорили к полугоду колонии-поселения

40-летнего жителя Брянска осудили за незаконные приобретение и хранение оружия. Мужчину приговорили к полугоду колонии-поселения, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в августе 2019 года горожанин нашел обрез самодельного охотничьего ружья недалеко от дома №11 на улице Федюнинского. Оружие было пригодно для стрельбы.

Ружье брянец принес к себе домой. И хранил его до тех пор, пока к нему не нагрянули сотрудники полиции.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.