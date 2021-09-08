Наталья Тупица из Брянска стала лучшим судебным приставом

Фото: пресс-служба УФССП по Брянской области.

Судебный пристав из Брянска Наталья Тупица стала лучшей в проффессиональном конкурсе Центрального федерального округа. Второй этап состязаний прошел в Твери, сообщают в пресс-службе УФССП России по Брянской области.

Наталья боролась за звание лучшей четывертый год подряд. И с каждым разом ей удавалось улучшить свой результат. Первый раз она заняла десятое место, потом - шестое, в прошлом году - второе.

Свою трудовую деятельность в службе Наталья Тупица начала девять лет назад. Работала помощником пристава в отделении Володарского района. После стала приставом-исполнителем, которая разыскивает должников.

- Сложнее всего в моральном плане даются дела, связанные с розыском детей, - призается Наталья. - Как-то нам пришлось устанавливать местонахождение ребенка, отец, которого был гражданином Эстонии. Семья до развода жила на родине отца, а когда брак не сложился, женщина с сыном вернулась в Россию. Мужчина же захотел, чтобы сын жил с ним. У него было решение эстонского суда. Приставы должны были найти ребенка в Брянской области. Мы приехали к ним, увидели хорошую семью. Я умом-то понимаю, что российские законы на их стороне, но очень тогда переживала за их судьбу.

Через год мать позвонила Наталье и сказала, что она все-таки вернула ребенка. И он живет с ней в России.

Впереди у Натальи третий этап конкурса, в котором встретятся победители федеральных округов.