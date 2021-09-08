В Брянске открыли новую котельную на улице Вали Сафроновой

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянске во вторник, 8 сентября, открыли новую котельную на улице Вали Сафроновой. На нее переключат потребителей от котельной завода "Электроаппарат", который оказался банктором и прекратил деятельность в 2019 году. Из-за этого отопительный сезон для жителей соседних домов в этом году оказался под угрозой срыва.

Новая котельная обошлась в 125 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы. Мощность объекта - 30 МВт. К котельной пордключат 49 жилых домов, пять социальных объектов и восемь административных зданий.

-- Современный объект помимо переключения потребителей от котельной «Электроаппарат», будет обслуживать и потребителей старой котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго», - говорят в пресс-службе облдумы.