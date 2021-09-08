В Брянской области сообщили о 60% привитых от коронавируса. Такие цифры назвали на заседании комитета по социальной политике и здравоохранению Брянской облдумы, которое состоялось 7 сентября.

- На сегодня привито примерно 60 процентов жителей Брянщины, - говорят в пресс-службе заксобрания.

Судя по доступным в сети данным на 2 сентября, в Брянской области первый компонент вакцины от коронавиурса получили 336 009 человек. Это меньше 30 процентов от всего населения. А двумя компонентами привились 77 441 брянца.

В регионе открыто 76 пунктов вакцинации, 10 из них - мобильные. Прививки делают в 33 медицинских организациях.

- Вакцинация - это защита не только себя, но и всех тех, кто нас окружает, - сказал председатель комитета Владимир Ковалев. - Сделав прививку, можно уберечь жизнь тех, кто находится в группе риска, но по медицинским показаниям не может получить искусственную иммунизацию.