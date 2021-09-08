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Общество8 сентября 2021 9:35

Брянский оркестр Росгвардии дал концерт для девушки в инвалидной коляске

Для Елены Поцелуевой прозвучали военные марши и композиции собственного сочинения
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Брянской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Брянской области.

Окрестр управления Росгвардии по Брянской области дал концерт для девушки в инвалидной коляске. Елена Поцелуева - журналистка, несколько лет наза она попала в актокатастрофу. И с тех пор каждый день борется с недугами.

Оркестр сыграл военные марши, знаменитые мелодии из сочинений отечественых и зарубежных композиторов и композиции собственного сочинения. Музыканты прочитали стихи.

- Мы очень рады, что в такой непростой период смогли подарить минутку радости человеку, - говорит военный дирижер майор Никита Иванов. - И в каких бы условиях люди не находились, они должны чувствовать себя частью общества. Надеемся, что такие выступления станут традиционными.

Музыканты Росгвардии дают концерты в домах престарелых и интернатах для инвалидов.

Накануне Дня города 14 сентября военный оркестр выступит в парке Толстого. Музыканты будут играть двухчасовую программу "Серебряный вальс". Начало концерта в 16.00. (0+)

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Оркестр управления Росгвардии по Брянской области дал концерт для Елены Поцелуевой
Оркестр управления Росгвардии по Брянской области дал концерт для Елены Поцелуевой
Видео: управление Росгвардии по Брянской области.