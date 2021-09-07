В Володарском районе Брянска ремонтируют дворы за 14,5 миллиона рублей. Благоустраивают дворовую территорию между домом №19 по улице Пушкина и домом №4 по Волгоградскому переулку, сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

Здесь работы выходят на финишную прямую. Во дворе многоквартирного дома №5 по улице Володарского заканчивают устанавливать детское игровое оборудование.

Кроме того, хотят сделать уютным двор дома №8 по улице Есенина. Здесь приступили к подготовительным работам.

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