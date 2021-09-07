Брянец у приятеля украл деньги с банковской карты

Ранее судимый житель Фокинского района Брянска украл у приятеля деньги с банковской карты. О пропаже денег в полицию заявил 70-летиний мужчина, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Он рассказал, что накануне у него в гостях был знакомый. Мужчины выпивали. После гость ушел, а хозяин лег спать. На следующий день он обнаружил пропажу денег, когда хотел оплатить картой покупку в магазине.

Полицейские задержали 27-летнго ранее судимого жителя Севского района. Он признался, что когда выпивал с приятелем, заметил, как на телефон потерпевшего пришло смс о зачислении денег. Затем, воспользовавшись непродолжительным отсутствием товарища, он перевел с его карты себе на счет 4000 рублей.

- На похитителя завели уголовное дело по статье «Кража», - говорят в правоохранительном ведомстве. – Ему грозит до шести лет лишения свободы. До суда злоумышленник будет находиться в СИЗО.

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