Учебный центр ФГБУ «Брянская МВЛ» приглашает на обучение

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

На базе ФГБУ «Брянская МВЛ» создан и функционирует учебный центр (лицензия департамента образования и науки Брянской области №3888 от 24.12.2015 г). Обучение (повышение квалификации) проводится по различным направлениям лабораторной деятельности. По окончании обучения слушателям выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

В разделе «учебный центр» официального сайта ФГБУ «Брянская МВЛ» можно ознакомиться с планом проведения курсов повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования на 3-4 квартал 2021 года.

Обучение проводится как по уже имеющимся программам, так и по новым, разрабатываемым специалистами учреждения на основании заявок от клиентов.

Среди слушателей, которые повысили в 2021 году квалификацию в учебном центре ФГБУ «Брянская МВЛ», представители сельскохозяйственных предприятий, сотрудники областных и зональных ветлабораторий.

В настоящее время в учебном центре ФГБУ «Брянская МВЛ» идет набор учебных групп по следующим программам повышения квалификации:

• «Диагностика вирусных болезней животных и птиц методом ПЦР»;

• «Лабораторная диагностика болезней животных и птиц»;

• «Лабораторная диагностика трихинеллеза животных»;

• «Лабораторные исследования качества зерна, масличных культур и продуктов их переработки»;

• «Микологическая экспертиза кормов для животных, клинического материала и объектов окружающей среды»;

• «Микробиологические исследования молока и молочной продукции»;

• «Микробиологические исследования сырья и пищевой продукции»;

• «Приготовление питательных сред. Методы контроля качества питательных сред»;

• «Физико-химические исследования пищевых продуктов и кормов».