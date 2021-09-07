Соматические клетки в молоке

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

Комментарий заведующей сектором пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБУ «Брянская МВЛ» Галины Сафрошиной

Молоко является одним из самых ценных продуктов животноводства и содержание в нем легко усвояемых жиров, белков, углеводов, минеральных веществ и витаминов делает его особенно ценным в питании человека. Такая кладовая питательных веществ позволяет получить из молока более сотни продуктов его переработки. Современный потребитель предъявля¬ет повышенные требования к молоку и молочным продуктам. Они должны быть свежими, натуральными, вкусными и экологически чистыми, но главное безопасными.

Самым полезным молокопродуктом считается парное молоко от здоровой коровы. Оно обладает уникальными вкусовыми качествами и свойствами и не требует никакой дополнительной обработки в течение первых 2- часов после надоя. Но по истечении этого срока бактерии начинают активно размножаться и способствуют снижению качества молока. Ухудшать вкусовые качества, влиять на сроки хранения может и повышенное содержание соматических клеток в молоке.

Соматические клетки — это микроскопически малые образования, из которых состоят все ткани и органы организма животных. Практически во всех органах и тканях идет постоянное обновление клеток. Процесс регенерации происходит и в тканях вымени. Отторгнутые клетки из молокообразующей ткани (клетки желез) и системы протоков вымени (клетки эпителия) выделяются с молоком. Кроме того, в молоке имеются защитные клетки из крови (лейкоциты — белые кровяные тельца), которые организм мобилизует для защиты от проникших в вымя возбудителей болезни.

Содержание соматических клеток в молоке, полученном от здорового животного индивидуально, и зависит не только от физиологического состояния, но и от генетического.

К генетическим причинам относится форма вымени, которая передается по наследству. Если молочная железа неправильной формы, соски повреждаются при доении. Такая корова плохо выдаивается, а оставшееся в вымени молоко и микротрещины провоцируют развитие мастита. То же самое касается и низко расположенной железы. Низко висящее вымя часто повреждается о сухие стебли травы или камни. Через царапины в него проникает инфекция, вызывающая воспаление.

Среди причин, провоцирующих повышение соматических клеток в молоке также можно назвать:

— возраст животного, так как, чем старше животное, тем больше у него соматических клеток; — ошибки при доении, то есть недостаточная гигиена вымени, несовершенное оборудование, слишком продолжительный период доения и отсутствие контроля — все это способствуют возникновению заболеваний вымени; — недостаточная гигиена и погрешности содержания способствуют увеличению бактериальной обсемененности и, как следствие, риск инфицирования животных; — ошибки в кормлении, а именно дефицит клетчатки с последующим возникновением кетоза и ацидоза, недостаток витаминов, микроэлементов, что значительно снижает сопротивляемость организма инфекциям.

Исследование молока на определение содержания количества соматических клеток поможет своевременно выявить такое заболевание как «скрытый мастит» и не допустить к использованию молоко, которое не соответствует нормам качества.

ФГБУ «Брянская МВЛ» осуществляет широкий спектр исследований по определению качества и безопасности пищевой продукции, в том числе исследования по определению количества соматических клеток в молоке. Специалисты сектора пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБУ «Брянская МВЛ» определяют количество соматических клеток в анализируемом молоке (ГОСТ 23453-2014) на вискозиметрическом анализаторе «СОМАТАС-В».