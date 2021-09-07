В Брянске на месте будущего бульвара появился строительный забор

Земельный участок выходит на улицу Советскую. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске на месте будущего бульвара установили строительный забор. Он появился на территории старого аэропорта на новом участке улицы Советской. Паспорт объекта пока не повесили.

Зеленый бульвар был предусмотрен Генеральным планом города. Но чиновники без особых препон вносят изменения в документ.

В начале бульвара инвестор предлагал построить агрорынок. Эта идея понравилась губернатору. Возможно, ее все-таки решили реализовать.

Кстати, сначала огородили территорию меньшую по площади. Теперь же строительный забор подобрался к самой остановке.