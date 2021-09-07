В Брянске директор фирмы по поставке газового оборудования попался на взятке

В Брянске директора фирмы по поставке газового оборудования уличили во взяточничестве. Установили, что с 14 декабря 2018 года по 18 февраля 2020 года мужчина дал больше 99 тысяч рублей заместителю директора «Управление капитального строительства Брянской области», сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Денежное вознаграждение предназначалось за общее покровительство деятельности фирмы и содействие при приемке поставляемого оборудования для котельных по муниципальным и государственным контрактам.

- На фирму завели административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», говорят в надзорном ведомстве. – Дело передали у мировой суд Советского района Брянска.

За данное преступление грозит штраф в размере не менее одного миллиона рублей с конфискацией.

Кстати, в мае этого года представителя данной фирмы оштрафовали на 160 тысяч рублей за взятку.

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