В брянском Погаре железнодорожники украли 300 литров топлива

К приезду полиции работники железной дороги заполнили 6 полимерных канистр и 2 металлические бочки . Фото: пресс-служба Брянского линейного отдела МВД России на транспорте.

В Брянской области транспортная полиция задержала 37-летнего машиниста и его 30-летнего помощника, которые сливали дизельное топливо из бака тепловоза. Злоумышленников поймали недалеко от станции «Погар», сообщают в пресс-службе Брянского линейного отдела МВД России на транспорте.

К приезду полиции работники железной дороги заполнили 6 полимерных канистр и 2 металлические бочки общим объемом 300 литров.

- На железнодорожников завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», - говорят в ведомстве. – Проводят расследование.

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