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Общество7 сентября 2021 10:54

В брянском Дятькове демонтировали небезопасный батут на площади Ленина

Собственника аттракциона оштрафовали на 10 тысяч рублей
Марина АНТОНОВА
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В брянском городе Дятьково демонтировали небезопасную горку-батут на площади Ленина у сквера Партизанской славы. Прокуратура выяснила, что аттракицон эксплуатировали с нарушениями законодательства, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

- Не проводились проверки технического состояния аттракциона, - говорят в прокуратуре. - Не велись соответствующие журналы, отсутствовало ограждение и другие.

На собственника батута завели административное дело. Индивидуального предпринимателя оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Кстати, в Брянской области зарегистрировано 109 аттракционов. 28% из них - это надувные батуты.