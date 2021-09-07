В брянском Дятькове демонтировали небезопасный батут на площади Ленина

В брянском городе Дятьково демонтировали небезопасную горку-батут на площади Ленина у сквера Партизанской славы. Прокуратура выяснила, что аттракицон эксплуатировали с нарушениями законодательства, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

- Не проводились проверки технического состояния аттракциона, - говорят в прокуратуре. - Не велись соответствующие журналы, отсутствовало ограждение и другие.

На собственника батута завели административное дело. Индивидуального предпринимателя оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Кстати, в Брянской области зарегистрировано 109 аттракционов. 28% из них - это надувные батуты.