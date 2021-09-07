В Брянске ушел из жизни старейший судья в отставке Иван Бобраков

Фото: Брянской областной суд.

В Брянске на 99-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, старейший брянский судья в отставке, бывший председатель Брянского обюластного суда Иван Бобраков. Иван Михаловичя умер в воскресенье, 5 сентбяря, сообщают в пресс-службе Брянского областного суда.

Иван Бобраков родился в 1923 году в воронежском селе Верхняя Гнилуша. В октябре 1941 года отправился на фронт. Сначала служил в пехоте, после - в артиллерийских войсках на японо-манчжурской границе. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», Жукова и другими наградами.

В 1954 году Иван Михайлович окончил Московскую юридическую школу. В 1957 году его избрали народным судьей Гордеевского района. В марте 1963 года окончил Всесоюзный юридический заочный институт. С этого времени становится судьей Брянского областного суда. С марта 1971-го занимал должность заместителя председателя суда. С марта 73-го Ивана Михайловича избрали председателем. Награжден медалью «За доблестный труд», медалью Судебного департамента при Верховном суде РФ «За безупречную службу», имеет звание «Почетный ветеран Великой Отечественной войны Брянской области».

В августе 1982 года Иван Бобраков ушел на пенсию.

- Иван Мизхайлович остался целой эпохой в истории Брянского областного суда и в памяти каждого, кто имел честь трудиться рядом с ним, - говорят коллеги. - Иван Бобраков остался для нас образцом величайшего мужества, проявленного в годы войны, примером достойного судьи и человека огромной силы духа.

Работники Брянского областного суда выражают соболезнования родным Ивана Бобракова.