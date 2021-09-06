В Брянске на ярмарке выходного дня продали больше 30 тонн овощей и фруктов

В Брянске на ярмарке выходного дня 4 сентября продали 33,2 тонны овощей и фруктов. Наибольшим покупательским спросом пользовался картофель, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Его продали 15 тонн. Также брянцы купили 4,2 тон помидоров, 4 тонны зерна и 3,5 тонны яблок. Активно раскупали морковь, свекла и лук, в общей сложности их приобрели около 3 тонн.

Кстати, морковь продавали за 30-35 рублей за килограмм, свеклу и лук — 30-40 рублей за килограмм. Картофель можно было приобрести по цене от 20 до 30 рублей за килограмм, яблоки — от 35 до 60 рублей за килограмм, томаты от 25 до 60 рублей за килограмм.

В минувшую субботу ярмарка прошла в четырех районах города. В ней приняли участие 117 сельхоз товаропроизводителей из 18 районов области.

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