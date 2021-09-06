Всё, что необходимо знать о стерилизации/кастрации - комментарий заведующей ветеринарной клиникой ФГБУ "Брянская МВЛ" Инны Короткой

Фото: ФГБУ "Брянская МВЛ".

Беря в дом, животное, мы также берем на себя ответственность за его судьбу и за судьбу его потомства. Именно человек определяет жизненные условия своего домашнего питомца, именно он воспитывает и прививает нормы поведения кошечки, собачки в условиях жизни с человеком. И даже в таком деликатном вопросе, как воспроизводство потомства, именно человек должен сделать правильный выбор.

Стерилизация, кастрация – это хирургические операции, которые ветеринарные врачи всего мира с успехом проводят уже много лет. Методики у разных врачей могут отличаться, но суть одна: при операции удаляются репродуктивные органы, что способствует снижению гормонального фона и прекращению детородных функций организма.

Вопреки расхожему мнению, термины кастрация и стерилизация никоим образом не связаны с полом животного и подразумевают различные виды хирургического вмешательства, направленного на предотвращение нежелательного размножения животных. Кастрированными, как и стерилизованными, могут быть кошки и коты, кобели и суки: и в том, и в другом случае они теряют способность к размножению.

Для справки: Стерилизация (вазэктомия) – хирургическая операция, целью которой является создание барьера на пути перемещения клеток, участвующих в зачатии. У животных женского пола перевязываются маточные трубы (при этом яйцеклетка не может попасть из яичников в матку), а у котов и кобелей перевязываются семенные канатики, что препятствует выходу сперматозоидов. Во время хирургического вмешательства половые органы не затрагиваются и продолжают функционировать в обычном режиме. Поскольку гормональный фон не нарушается, у стерилизованных кошек и собак полностью сохраняются все инстинкты и способность к спариванию, но беременность по понятным причинам не наступает.

Кастрация (овариогистерэктомия) – удаление органов репродуктивной системы: матки и яичников (у кошек и сук), яичек (у котов и кобелей). Разновидностью такой операции является овариоэктомия – удаление яичников при сохранении матки. Подобная практика встречается все реже: из-за высокого риска осложнений и развития онкологических заболеваний матка удаляется вместе с яичниками.

Существует ли достойная альтернатива стерилизации/ кастрации? Пожалуй, нет. Если мы не допускаем вязок нестерилизованного животного, это негативно может отразиться на его здоровье. Да и жизнь человека рядом с требующим полового партнера животным похожа на кошмар (агрессивное поведение, крики, метки, неприятный запах в квартире, ложные беременности). Некоторые владельцы, пытаясь предотвратить невыносимое поведение животных во время половой охоты, предпочитают использовать различные гормональные препараты. Однако следует понимать, что прием таких средств не может пройти бесследно для здоровья животного. Длительное и неправильное применение гормонов приводит к нарушению работы эндокринной системы, что в свою очередь способствует развитию болезней, опасных для здоровья и жизни домашнего питомца - кисты, опухолевые образования.

И так мы приходим к тому, что стерилизация/ кастрация ни в коем случае не вредна для здоровья кошки, а напротив, является профилактикой таких серьезных заболеваний, как пиометра – гнойное воспаление матки, опухолей половых органов, молочных желез. Кроме того, стерилизованные животные менее склонны к побегам и бродяжничеству.

Вокруг стерилизации ходит множество мифов.

Бытует мнение, что после стерилизации животное потеряет свои индивидуальные особенности, например, ловля мышей, охрана дома. Спешим успокоить: профессиональные навыки не уходят. Если кошка была знатной мышеловкой, то таковой она и останется. То же касается и характера животных… Если определять характер по типам нервной системы, то сангвиники остаются сангвиниками, а меланхолики меланхоликами. Меняется только поведение животного по отношению к противоположному полу: животные становятся менее агрессивными, не участвуют в борьбе за партнера, а следовательно не метят квартиру, не докучают хозяевам ночными «орами». При этом сторожевые качества, чувство самозащиты, приобретенные инстинкты сохраняются. Так же необоснованно мнение, что кастрированные животные становятся толстыми и ленивыми. На самом деле, не все кошки после операции предрасположены к полноте. В любом случае животное не будет прибавлять в весе до тех пор, пока его разумно кормят и создают условия для движения.

Еще одно заблуждение, в котором пребывают некоторые люди, что стерилизация лишает животных радости материнства. Не стоит отожествлять свои мысли и сомнения с переживаниями животного, стерилизованная кошка не впадет в уныние от своей бездетности. А вот если кошка уже котилась, женские половые гормоны начинают вырабатывать и другие железы внутренней секреции, и половое поведение может сохраниться еще надолго, если не навсегда. Таким образом, стереотипное мышление владельца может отсрочить достижение главной цели стерилизации кошки - избежать проявления половой охоты у домашней любимицы.

И не будем забывать про ещё один немаловажный факт - бесконтрольное размножение является одной из причин появления проблемы бездомных животных. Бездомные и брошенные животные размножаются и сбиваются в стаи, пугая и вызывая недовольство людей.

В большинстве ветеринарных клиник стерилизация/ кастрация - одна из наиболее распространенных операций. Рекомендуется она животным с шестимесячного возраста. После клинического осмотра и сдачи необходимых анализов животное натощак готовится к оперативному вмешательству. Теоретические риски данной процедуры связаны не с самой операцией, а с применяемым во время операции наркозом. С каждым годом ваша кошка становится старше, риск негативных последствий от наркоза растет. Наша клиника предусматривает услугу послеоперационного стационара, где ваши любимицы будут под присмотром ветврачей до полного выхода из наркоза.

Как правило, уже на следующий после операции день животное чувствует себя хорошо и при этом не нуждается в дополнительном послеоперационном уходе.

Некоторые владельцы выбирают такой вариант, при котором стерилизация кошек осуществляется на дому. Но у операции на дому есть и свои риски. Каждое животное индивидуально, вероятность развития аллергических реакций и осложнений как во время операции так и в ранний послеоперационный период актуальна.... Если что-то пойдет не так, в клинике у хирурга под рукой есть необходимое оборудование и препараты для реанимации животного.

Хочется обратить внимание владельцев и на желательную вакцинацию вашего питомца не менее, чем за месяц до стерилизации. В этом случае отсутствует риск получить вирусную инфекцию при посещении ветеринарной клиники. Наркоз, даваемый животному при операции, может снизить иммунный ответ организма, и не привитое животное имеет высокую вероятность заболеть, что крайне нежелательно после хирургического вмешательства.

Любящий и заботливый хозяин безусловно испытывает волнение за здоровье и жизнь своего питомца, делая выбор клиники и ветеринарного врача. Если решение о стерилизации принято, в ветеринарной клинике ФГБУ «Брянская МВЛ» вас ждет коллектив высококвалифицированных и внимательных ветеринарных врачей.

Стерилизация животных обойдется вам дешевле, если вы решите провести её у нас в период с 1 сентября по 31 октября 2021 года. Стоимость стерилизации/ кастрации кошечек и собачек при «сезонной льготной стерилизации» в зависимости от видовой принадлежности, возраста и массы животного, вы можете узнать по телефону 8(4832)32-23-30. Услуги по «льготной» стерилизации/ кастрации проводятся по предварительной записи. Будем рады вам помочь!

Ветеринарная клиника ФГБУ «Брянская МВЛ»: с уважением к людям, с заботой к животным!