В Брянске автомобилистка на иномарке по невнимательности сбила пешехода. ДТП произошло 5 сентября около полудня на улице Пушкина, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

68-летняя женщина за рулем автомобиля «Фортекс» ехала со стороны улицы Абашева в крайнем правом ряду в сторону улицы Никитина. Из-за невнимательности она сбила 55-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

- В ДТП женщина пешеход получила перелом костей таза, - говорят в Госавтоинспекции. Ее госритализировали.

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