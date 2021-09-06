Смоленский филиал ФГБУ «Брянская МВЛ» принял участие в выставке-демонстрации «День Смоленского поля – 2021»

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ» .

3 сентября 2021 года в Смоленской области прошла областная выставка «День Смоленского поля – 2021» на территории производственной площадки сельскохозяйственного производителя ООО «Добронравов АГРО «Смоленск» в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области.

Участникам и гостям выставки были представлены передовые технологии производства сельскохозяйственных культур, техника для возделывания и уборки урожая, системы точного земледелия Precision Planting, RAVEN, технологии внесения безводного аммиака, агрономические квадрокоптеры, образцы и новинки средств и систем защиты растений.

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ» .

Представители управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям, Смоленский филиал ФГБУ «Брянская МВЛ» не остались в стороне и приняли участие в работе выставки. Экспозиция, представленная Брянской межобластной ветеринарной лабораторией, познакомила присутствующих с основными направлениями деятельности учреждения и конкретной специализацией работы Смоленского филиала – охрана растений и продукции растительного происхождения от карантинных объектов на территории Российской Федерации. С помощью лабораторного оборудования сотрудниками лаборатории была организована демонстрация карантинных объектов – западный калифорнийский цветочный трипс, усачи рода Monochamus.

Значимым событие программы Дня Смоленского поля стало пленарное заседание «Будущее и настоящее сельского хозяйства региона». В нем приняли участие Джамбулат Хатулов (первый заместитель Министра сельского хозяйства страны), Сергей Неверов (руководитель фракции «Едина Россия» в Государственной Думе), Александр Богомаз (губернатор Брянской области) и Руслан Смашнев (вице-губернатор Смоленской области). В ходе дискуссии участники поделились опытом в сфере ведения сельского хозяйства, рассмотрели лучшие практики региональной поддержки, а также отметили устойчивые темпы развития агропромышленного комплекса Смоленской области.