Фото: департамент природных ресурсов и экологии Брянской области.

В Трубчевском районе заработала мусоросортировочная станция. Объект ввели в эксплуатацию 4 сентября, сообщают в пресс-службе департамента природных ресурсов и экологии Брянской области.

Станция находится в селе Усох на полигоне. Ее производительность - 25 тысяч тонн в год. Станция будет сортировать мусор Трубчевского и Погарского районов.

- Станция разделена на три взаимосвязанные территориальные зоны: контрольно-пропускная, предназначенная для пропуска на территорию работающих и транспорта; производственная зона, предназначена для разгрузки ТКО из мусоровоза, и осуществления процесса сортировки ТКО, административная зона c санитарно-бытовыми и офисными помещениями, -поясняют в департаменте.

Объект построили в рамках национального проекта «Экология». Объем инвестиций — 101 миллион рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».