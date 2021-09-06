В ВТБ Онлайн доступно приобретение паев ОПИФ под управлением ВТБ Капитал Инвестиции

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ВТБ продолжает расширять возможности для инвестирования через мобильный и интернет-банк. Теперь в ВТБ Онлайн можно приобретать паи открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ) под управлением ВТБ Капитал Инвестиции. В настоящее время в продуктовую линейку входят более 20 ОПИФ.

Клиенты ВТБ смогут приобрести паи ОПИФ в ВТБ Онлайн. Для этого пользователю достаточно войти в раздел «Инвестиции», выбрать фонд, оформить и оплатить заявку.

Открытые инвестиционные фонды – это простой и доступный инвестиционный инструмент. Инвестируя денежные средства в паевой фонд, клиент приобретает инвестиционный пай и становится пайщиком (владельцем инвестиционных паев). ОПИФ обеспечивают своим пайщикам минимальные расходы и инвестиционные решения, формирование которых обычно занимает много времени и требует высокого уровня профессиональной экспертизы.

Инвестиционные продукты ВТБ Капитал Инвестиции пользуются доверием и высоким спросом среди участников рынка, что подтверждается цифрами. ВТБ Капитал Инвестиции сохраняют за собой первое место по стоимости чистых активов (СЧА) среди управляющих ОПИФ в РФ по данным Investfunds. На 31 августа 2021 года СЧА в таких фондах ВТБ достигла 192,3 млрд рублей. При этом «ВТБ — Фонд Казначейский» является самым большим отрытыми фондом в России с СЧА порядка 68 млрд рублей на 31 августа 2021 года.

«ВТБ сегодня предоставляет одну из самых широких и разнообразных линеек открытых инвестиционных фондов в стране. Теперь купить ОПИФ станет еще проще, напрямую в ВТБ Онлайн. Сделать инвестиции понятным и доступным способом приумножения средств — наша основная и приоритетная цель», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

«Мы стремимся сделать максимально доступными инструменты инвестирования для пользователей ВТБ Онлайн. Например, недавно для удобства клиентов запустили простой переход между приложениями ВТБ Онлайн и ВТБ Мои инвестиции без логина и пароля. Сейчас в приложении появилась возможность приобрести паи более 20 открытых паевых фондов — такой инструмент подойдет даже для начинающих инвесторов. Теперь у наших клиентов будет еще больше возможностей для самостоятельного инвестирования», — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В мае 2021 года пользователи ВТБ Онлайн получили возможность переходить в приложение ВТБ Мои Инвестиции моментально, без ввода пароля. Чтобы войти в приложение ВТБ Мои Инвестиции из ВТБ Онлайн, клиенту нужно выбрать брокерский счет на главном экране в разделе «Инвестиции» и нажать кнопку «ВТБ Мои инвестиции». После этого он автоматически перейдет в приложение. С марта 2021 года клиенты ВТБ через мобильное приложение и интернет-банк ВТБ Онлайн могут инвестировать средства в недвижимость, покупая паи ЗПИФН «ВТБ Капитал — Рентный доход». В июле 2020 года в ВТБ Онлайн стала доступна покупка биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ). В апреле 2020 года банк реализовал в ВТБ Онлайн покупку облигаций ВТБ и ОФЗ-н. Понятный интерфейс системы позволяют легко определиться с подходящим инструментом. Клиенты, которым интересен более широкий спектр ценных бумаг, могут также установить бесплатное приложение ВТБ Мои Инвестиции с доступом более чем к 10 тыс. инструментов.

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