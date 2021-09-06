Жителя Погарского района отправили на шесть лет в колонию за сбыт наркотиков

В Погарском районе местного жителя на шесть лет отправили в колонию строгого режима за сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 42-летний мужчина 18 марта незаконно сбыл в крупном размере наркотическое вещество «маковая соломка».

- Подсудимый свою вину полностью признал, - говорят в надзорном ведомстве. - Приговор в законную силу не вступил.

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