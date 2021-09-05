В брянском Севске велосипедистка угодила под колеса иномарки. ДТП произошло в субботу, 4 сентября, около 13.10 на улице Советской. Об этом сообщают УГИБДД УМВД России по Брянской области.

50-летняя автомобилистка за рулем «Вольво» ехала в сторону улицы Тургенева. Она сбила 57-летнюю женщину, которая на велосипеде двигалась по тротуару. Но вдруг неожиданно начала переезжать через дорогу.

- В ДТП велосипедистка получила перелом обеих лодыжек правой ноги, - говорят в Госавтоинспекции. – Ей назначили лечение и отпустили домой. На женщину завели административное дело.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».