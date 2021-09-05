В брянском селе Отрадное жители одного дома потребовали лишить лицензии управляющую компанию

На управляющую компанию завели уголовное дело по факту покушения на мошенничество во время капитального ремонта крыши. Фото: "Брянские новости".

В брянском селе Отрадное жители одного многоквартирного дома потребовали лишить лицензии управляющую компанию. Об этом сообщают «Брянские новости».

Причиной послужило отсутствие директора у компании. Кроме того, завели уголовное дело по факту покушения на мошенничество во время капитального ремонта крыши.

Этого достаточно, чтобы управляющую компания лишить лицензии на управлении домом.

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