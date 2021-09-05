ВТБ в составе синдиката рассмотрит возможность финансирования масштабного газохимического проекта в Ненецком АО

Фото: ВТБ.

Банк ВТБ, ВЭБ.РФ, Газпромбанк и ООО «Русхим Газ» подписали соглашение об организации взаимодействия по финансированию нового проекта в газохимии в Ненецком АО на территории Арктической зоны РФ.

Подписи под документом поставили заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления ВЭБ.РФ Артём Довлатов, заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус, старший вице-президент ВТБ Виталий Сергейчук, заместитель министра Минвостокразвития России Анатолий Бобраков, акционер и инициатор проекта Виталий Южилин.

Проект включает разработку газоконденсатных месторождений в НАО, строительство завода по производству метанола мощностью 1 800 тыс. тонн в год на базе передового технологического оборудования франко-немецкой компании AirLiquide, портового терминала в районе поселка Индига с выходом на Северный морской путь и прочей инфраструктуры. Сырьём для производства метанола станет природный газ Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений, важность включения которых в энергетический баланс России отмечена в Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года.

Общая стоимость проекта оценивается в 205 млрд рублей (с учетом разработки месторождений). Проект планируется профинансировать в рамках программы «Фабрика проектного финансирования», оператором которой выступает ВЭБ.РФ.

Старший вице-президент ВТБ Виталий Сергейчук:

«Глубокая переработка газа, производство метанола – не только одно из перспективных направлений увеличения российского экспорта, но и переход на более экологически чистое топливо. По прогнозам, наряду с развитием других российских проектов по созданию метанольных заводов, реализация проекта газохимического комплекса позволит увеличить экспорт метанола из России в два раза – до 8 млн тонн. Высочайшая профессиональная экспертиза ВТБ при поддержке таких проектов позволяет выработать наиболее оптимальные экономические решения, создающие новые возможности для развития городов и целых регионов. Для нас один из важнейших факторов – сохранение хрупкой арктической природы, поэтому рассчитываем на применение наилучших технологий».

Заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления ВЭБ.РФ Артём Довлатов:

«Масштабные проекты по развитию Арктики находятся в постоянном фокусе РФ. Комплексный подход ВЭБ.РФ к развитию потенциала проектов газохимического комплекса позволит к 2030 году за счет финансируемых проектов удвоить производство полиэтилена и СПГ, а также с учетом проекта Русхим в два раза увеличить производство метанола. Вклад этих проектов в достижение целей отраслевой стратегии по приросту объемов производства к 2030 году составит около 70% по метанолу, 45% по СПГ и около 30% по полиэтилену и карбамиду. Реализация проекта обеспечит дополнительный импульс развитию арктической газопереработки и обеспечит создание новых рабочих мест в Ненецком АО».

Заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус:

«Мы рады стать участником знакового газохимического проекта, имеющего большое значение для развития региона и Арктической зоны в целом. Производство метанола – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей, способных диверсифицировать российскую экономику, и в портфеле Газпромбанка уже немало таких проектов. Вертикальная интеграция, использование передовых технологий, обеспеченность собственной инфраструктурой – являются ключевыми конкурентными преимуществами «Русхим».

Виталий Южилин:

«Развитие Российской Арктики является одной их приоритетных задач Российской Федерации. Реализуемый Группой «РусХим» проект позволит не только приступить к разработке газоконденсатных месторождений Арктики, которые более 40 лет находились в резерве, но и станет отправной точкой для формирования нового морского глубоководного порта Индига.

Важным аспектом проекта является его фокус на высоком переделе природного газа и наращивании экспорта несырьевой неэнергетической продукции. Дополнительно в НАО будет сформировано значительное количество новых рабочих мест, включая вакансии для высококвалифицированного персонала.

Реализация столь масштабного, сложного и значимого проекта была бы затруднительна без поддержки финансовых организаций и государства. В этой связи хотим выразить участникам синдиката признательность за активный интерес и работу по проекту, а также благодарность Минвостокразвитию в обеспечении благоприятного инвестиционного климата для реализации сложных значимых проектов в нашей Арктике».

Лицензия №1000.