В Трубчевском районе малоимущие семьи входят в программу социального контракта. Им оказывают помощь, чтобы у таких семей появился постоянный источник доходов. Об этом сообщают в областном департаменте семьи.

- Социальный контракт предполагает выполнение определённых условий, реализация которых позволит создать для семьи, заключившей его, прочную доходную базу, - говорят в ведомстве.

К примеру, семья Кутневских по соцконтракту получила деньги на приобретение оборудования для ремонта и пошива одежды. А Ольховиковы получили средства на покупку кур яичных пород, корма и 15 пчелосемей.

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