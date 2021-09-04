В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще 10 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 1168 пациентов, сообщают в региональном оперативном штабе 4 сентября.

За истекшие 24 часа ковид-19 подтвердили у 157 брянцев. Сумели побороть заболевание 173 человека. Медики провели 1863 исследования на выявление инфекции.

Всего с начала пандемии коронавирус в регионе диагностировали у 61221 человека. Среди них 99 иногородних пациентов. Выздоровели 56890 пациентов. Общее число ПЦР-тестов составляет 728258.

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