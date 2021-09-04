В брянском селе Гнилево потушили надворную постройку

В 02.17 огонь локализовали, в 02.30 ликвидировали открытое горение, в 04.55- пламя полностью потушили. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Гордеевском районе потушили надворную постройку. Сообщение о возгорании на пульт оперативного дежурного МЧС поступило 4 сентября в 2 часа ночи, сообщают в чрезвычайном ведомстве.

- В населенном пункте Гнилево горела надворная постройка, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - К месту пожара выехали пожарно-спасательные подразделения МПК Юрово и ОП Удельные Уты в составе двух автоцистерн.

В тушении огня задействовали 2 ручных пожарных ствола. В 02.17 огонь локализовали, в 02.30 ликвидировали открытое горение, в 04.55- пламя полностью потушили.

На пожаре никто не пострадал. Причина ЧП устанавливается.

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