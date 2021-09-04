В Жуковском районе ввели карантин из-за африканской чумы свиней

Местные жители обязаны теперь придерживаться ограничений до завершения карантина. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Жуковском районе ввели режим «Чрезвычайная ситуация» из-за африканской чумы свиней. Карантин объявили в пятницу, 3 сентября. Соответствующее распоряжение подписали в районной администрации. сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

- В связи с подтвердившимся фактом обнаружения африканской чумы свиней введен режим «Чрезвычайная ситуация» на территории Жуковского муниципального округа, — говорят в пресс-службе ведомства.

Местные жители обязаны теперь придерживаться ограничений до завершения карантина.

Напомним, в конце августа карантин по той же причине ввели в Дубровском районе

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