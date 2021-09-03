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Происшествия3 сентября 2021 16:41

В Брянске директора отеля будут судить за невыплату зарплаты горничной

Руководителя грозит до трех лет лишения свободы
Марина АНТОНОВА
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В Брянске директора отеля будут судить за невыплату заработной платы горничной. Завершилось расследование уголовного дела. Материалы направили в суд, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, с февраля по апрель прошлого года индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность в отеле на улице Волочаевской в Фокинском районе. У бизнесмена была деньги, но зарплату горничной не платил. Он задолжал сотруднице 22 тысячи рублей.

Работодателю грозит до трех лети лишения свободы.