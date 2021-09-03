В Брянске обещают убрать постоянную лужу у детского сада "Левушка"

В Брянске обещают убрать огромную лужу у нового детского сада "Левушка". Его открыли в прошлом году на улице Романа Брянского.

Дорожники уже пытались ликвидировать застой воды: засыпали лужу, пытались отвести воду из нее. Но вода после очередных дождей возвращается.

Сейчас над проблемой работают в МУП ЖКХ города Брянска, рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе Брянской городской администрации. Для этого придется искать другое инженерное решение.

Кстати, на улице, на которой расположен детский сад, есть новая ливневка. Но отвести туда воду простыми методами не получается.