ВТБ Лизинг передал газомоторные автобусы МАЗ на 69 млн рублей для социального маршрута в Санкт-Петербурге

Фото: ВТБ.

ВТБ Лизинг передал транспортной компании «Третий парк» семь новых автобусов МАЗ-206945 стоимостью 69,2 млн рублей. Транспорт приобретен на условиях финансового лизинга сроком на 5 лет. Сделка реализована с применением субсидии республики Беларусь, предусматривающей компенсацию Правительством Республики Беларусь части лизинговых платежей за клиентов по машинам белорусского производства.

Автобусы будут перевозить пассажиров по новому социальному маршруту, который свяжет ЖК «Юнтолово» со станцией метро «Беговая», а также с социальными и торгово-развлекательными комплексами в Санкт-Петербурге.

МАЗ-206945 – это новейшая разработка Минского автозавода. Автобус работает на сжиженном метане. Криобак машины вмещает 335 литров топлива. Этого количества газа достаточно, чтобы при движении в городском цикле проехать около 400 километров. Для комфортного пребывания пассажиров салоны автобусов оборудованы USB-портами, с помощью которых можно зарядить телефоны, кондиционерами и печками. Машины также оснащены системой визуального и голосового информирования.

Эксплуатация газовой техники позволяет существенно снизить выбросы в атмосферу вредных веществ (сажи, оксидов азота), уменьшить шумовую нагрузку на жителей мегаполисов, увеличить ресурс двигателя машины, а также оптимизировать затраты на топливо.

«Третий парк» является одним из крупнейших негосударственных автобусных перевозчиков Северо-Запада России. Компания обслуживает 172 автобусных маршрута в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Автобусный парк насчитывает около 1100 автобусов различной вместимости.

«Сегодня модернизация общественного транспорта и формирование комфортной городской среды являются приоритетными направлениями социальной политики страны. Мы рады вносить свой вклад в развитие общественно значимых проектов, направленных на улучшение экологической обстановки в крупных городах России. Учитывая индивидуальные потребности и возможности клиентов ВТБ Лизинг всегда старается предложить оптимальные условия финансирования техники высокого класса экологичности», — отмечает генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

Лицензия №1000.