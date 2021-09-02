В брянской Жуковке продавали поддельные платья

В брянской Жуковке полицейские обнаружили в магазине поддельные платья. Изделия изъяли, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Собственник не предъявил документы, подтверждающие подлинность товаров. Каждое платье продавали за 460 рублей. Факт подделки изделий подтвердила и экспертиза.

- По данному факту завели уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)», - говорят в правоохранительном ведомстве. – Продавцу грозит до 2 лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.

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