Фото: ФГБОУ "Брянский государственный технический университет".

ФГБОУ "Брянский государственный технический университет" :выбирайте эффективный и аккредитованный ВУЗ!

ТОЛЬКО ДО 10 сентября объявлен дополнительный набор на все формы обучения!

ИМЕЮТСЯ ВАКАНСИИ БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ!

Сделав правильный выбор сегодня, Вы получите достойное будущее завтра!

Большой выбор направлений подготовки, соответствующих приоритетным направлениям модернизации технологического развития российской экономики:

-Технические;

-Информационные;

-Экономические

Среднее профессиональное образование, бакалавриат, специалитет, магистратура

Очная,очно-заочная,заочная формы обучения

иногородним предоставляется общежитие

Прием документов очно и онлайн

Время работы приемной комиссии : понедельник-пятница с 10,00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Суббота с 9.00 до 14.00 (без перерыва). Воскресенье – выходной день.

Телефон приемной комиссии: 8(4832) 58-82-64;

Управление профориентации,подготовки и набора абитуриентов: 8(4832) 51-03-57.

Телефон горячей линии:8-920-604-88-04.

Звонок на короткий номер (с мобильного бесплатно) *8804 вызов

E-mail: pk@tu-bryansk.ru.

сайт : https://www.tu-bryansk.ru

Приемная комиссия ФГБОУ "БГТУ" : г. Брянск, ул. Харьковская, 10Б. (учебный корпус № 4), ауд. Б201.

Мы ждем Вас!!!

Лицензия №2287 от 22.07.2016 года выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (бессрочная). Реклама.