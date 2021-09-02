В Клинцовском районе водитель иномарки сбил велосипедиста. ДТП произошло около 13.10 на 165 километре дороги Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

42-летний водитель автомобиля «Мазда» ехал со стороны Клинцов в сторону поселка Смотра Буда. Автомобилист, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу и сбил 58-летнего велосипедиста, который двигался по правому краю проезжей части дороги со стороны Новозыбкова в сторону Брянска.

- Велосипедист в ДТП ушиб плечо, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчине назначили лечение и отпустили домой.

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