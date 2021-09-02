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Происшествия2 сентября 2021 12:44

В Гордеевском районе жилье для малоимущих сдали в аренду

Следователи завели уголовное дело по статье "Халатность"
Марина АНТОНОВА
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В Гордеевском районе жилье для малоимущих сдали в аренду родственникам тех, кто получил компенсацию по чернобыльской программе. Следователи завели уголовное едло по статье "Халатность", сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Преступления выявила прокуратура в Творишинском сельском поселении. По версии следствия, чиновники не распределили несколько жилых помещений между нуждающимися в улучшении жилищных условий жителей. Жилые дома передали по договорам коммерческого найма родственникам получателей выплат за утрату жилья из-за чернобыльской аварии.

- Расследование уголовного дела продолжается, - говорят в следственном комитете.