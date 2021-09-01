В Новозыбкове под колесами грузовика погибла 82-летняя пенсионерка

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В брянском городе Новозыбков под колесами грузовика погибла 82-летняя пенсионерка. ДТП случилось около десяти часов утра в среду, 1 сентября, на улице Красной, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

51-летний водитель МАЗа ехал в сторону переулка Красного. Пожилая женщина переходила дорогу по "зебре". Пенсионерка отполученных травм погибла на месте аварии.

- Предварительной причиной происшествия явилась невнимательность водителя автомобиля МАЗ, который во время движения не убедился в отсутствии пешеходов на проезжей части и не обеспечил безопасную скорость движения при проезде пешеходного перехода, - говорят в Госавтоинспекции.

Автомобилисту грозит до пяти лет колонии.